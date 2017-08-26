محافظ المنيا لمسئولي الكهرباء: راجعوا سلامة معداتكم قبل العيد

المنيا ــ ريمون الراوي:

ألزم اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، مسئولي قطاع الكهرباء في المنيا، بتوفير أطقم صيانة تعمل على مدار الساعة، خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ، على التأكد من سلامة المعدات الكهربائية، وإيجاد البديل في حالة انقطاع التيار الكهربائي من أي منطقة.