تسمم ممرضتين و3 مرافقات بمستشفى "الولادة" في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

تعرضت ممرضتان، للتسمم، وأصيبت 3 سيدات من المرافقات لأحد المرضى، اليوم السبت، تناولن وجبة غذائية داخل مستشفى الإيمان القديم "الولادة" بأسيوط.

تلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتسمم 5 سيدات، وهن "س. ش" 20 عامًا، و"ن. ك" 21 عامًا، ممرضتين بمستشفى الإيمان القديم "الولادة"، و"أ. ر" 21 عامًا مقيمة بمركز صدفا، و"ك. ج " 44 عامًا مقيمة بمركز الفتح، و"د. م" 29 عامًا، مقيمة بمحافظة سوهاج، وهن مرافقات لمرضى داخل المستشفى نتيجة تناولهن وجبة غذائية.

وتم إسعاف إحداهن داخل المستشفى، ونقلت المصابات الآخريات إلى مستشفى أسيوط العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.