بالصور وزير التجارة والصناعة يتفقد مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات

المنوفية - مروة فاضل:

تفقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم السبت، والدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية مجمع الصناعات الصغيرة بمدينة السادات بالمنوفية، والذي يضم ٢٩٦ وحدة صناعية، ومن المقرر الانتهاء منه خلال شهرين.

وأكد قابيل، أن المشروع تنفذه الهيئة الهندسية القوات المسلحة، وسيساهم في زيادة الاستثمار في مدينة السادات.

وأشار وزير التجارة والصناعة، إلى الانتهاء من مرافق المنطقة بأكملها بنسبة ٨٥٪، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من المشروع خلال فترة قريبة.