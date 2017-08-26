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بالصور.. تحرير ١٥٢ محضر مرور وإشغالات بمركزين في المنيا

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تحرير ١٥٢ محضر مرور وإشغالات بمركزين في المنيا

12:45 م السبت 26 أغسطس 2017

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المنيا - ريمون الراوي:

أزالت الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة المنيا ومغاغة، 62 حالة تعد على الأرض الزراعية، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التي نظمتها الوحدات المحلية، بالتعاون مع عدد من الجهات التنفيذية، بهدف الحفاظ على رقعة الأرض الزراعية داخل زمام المحافظة.

ففي مركز ومدينة المنيا، أزالت الوحدة المحلية عدد 60 حالة تعد على أراض زراعية بقرية بهدال التابعة للوحدة المحلية لقرية تلة، كما حررت الوحدة المحلية بالتعاون مع إدارات والمرور والصحة، عدد 8 محاضر إشغال طريق و3 محاضر لأكشاك بدون ترخيص و60 محضرا إداريا، و152 محضر مرور متنوع، وإزالة عدد 3 أكشاك، بالإضافة لتحرير محضر بيئة.

وفي مركز ومدينة مغاغة، جرى إزالة عدد 2 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية أبا البلد بمساحة 3 قراريط و 12 سهمًا، بالإضافة إلى استكمال حملة النظافة بمجلس قروي شارونة وشارع الثورة بمدينة مغاغة.

تأتي هذه الحملات بهدف التصدي لأي حالة تعدٍّ على الأرض الزراعية، سواء بالتبوير أو البناء المخالف، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

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