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مصرع شخص وإصابة 7 في حادث تصادم على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"

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مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 7 في حادث تصادم على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"

12:37 م السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

أسيوط - اسامة صديق:لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 أشخاص آخرين، اليوم السبت، في اصطدام أتوبيس بسيارة ملاكي على طريق "أسيوط - البحر الأحمر".وتلقى اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين أتوبيس، وسيارة ملاكي على طريق "أسيوط - البحر الأحمر"، ووجود وفيات ومصابين.وتبين مصرع شخص، وإصابة 8 آخرين، ونقل المصابين إلى المستشفى، وجاري رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.وحرر المحضر اللازم للواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

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