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لارتكابه أفعال مخلة.. إحالة معلم بمدرسة فتيات ببور فؤاد للمحاكمة

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مصراوي Masrawy

لارتكابه أفعال مخلة.. إحالة معلم بمدرسة فتيات ببور فؤاد للمحاكمة

12:35 م السبت 26 أغسطس 2017

لارتكابه أفعال مخلة.. إحالة معلم بمدرسة فتيات ببور فؤاد للمحاكمة

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف مصدر مطلع بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أنه صدر قرار بإحالة مدرس بإحدى المدارس الإعدادية بنات بمدينة بور فؤاد سابقًا، وحاليًا بإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، إلى المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية اتهامه بارتكاب أفعال غير أخلاقية مع طالبات بالمدرسة.

وأشار المصدر، في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أن النيابة الإدارية ببور فؤاد، سبق وأن أجرت تحقيقاتها مع المعلم "أسامة.م.ش" ، حيث اتهمته في القضية رقم 115 لسنة 2016 بور فؤاد، وبمحضر رقم 58 د لسنة بورسعيد، بهتك عرض وممارسة الرذيلة مع "ع.م .م"، طالبة بالصف الثاني بمدرسة بور فؤاد الإعدادية بنات، وأرسل صورة جنسية للطالبة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بغرض ارتكاب أفعال غير أخلاقية معها، ودوّن ألفاظًا وإيحاءات جنسية لبعض طالبات المدرسة ذاتها.

وأضاف المصدر أن النيابة اتهمت المعلم بمطالبته الطالبة إرسال صور عارية له، والحضور إلى مقر الدرس الخصوصي قبل بدايته بفترة زمنية لارتكاب أعمال غير أخلاقية معها، ومشاهدة أفلام جنسية وإخباره بها، وتحدثه بطريقة غير لائقة بألفاظ خادشة للحياء عن طريق الهاتف المحمول، وتحريضه نفس الطالبة على ممارسة أفعال غير أخلاقية معه، ومارسته علاقة جنسية كاملة مع امرأة مجهولة غير زوجته، وتصيّر الممارسة صوتًا وصورة على هاتفه المحمول، وعدد من التهم الأخرى.

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مصراوي Masrawy

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