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قبل العيد.. ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالمنيا

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مصراوي Masrawy

قبل العيد.. ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالمنيا

12:32 م السبت 26 أغسطس 2017

قبل العيد.. ضبط سلع غذائية فاسدة في حملة تموينية بالمنيا

ارشيفية

المنيا ــ ريمون الراوي:

شنت مباحث تموين المنيا، حملة تفتيشية على مطاعم مدينة أبوقرقاص بالمنيا، قبل حلول عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المأكولات ومصدرها، وضبطت الحملة كميات من الزيوت مجهولة المصدر وكميات من "الصلصة" و"اللحوم المفرومة" الفاسدة، وتم تحريزها وإحالة ملاك مطعمين لجهات التحقيق.

وتلقى اللواء ممدوح عبدالمنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من رئيس قسم مباحث تموين المديرية، بضبط 480 كيلو جرام زيت طعام مجهول المصدر، ونحو 190 كيلو جرام "صلصة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مطعم لتقديم "الكشري" بمدينة أبوقرقاص.

وضبط مالك المطعم و يدعى "إبراهيم. ع. ش"، 37 عامًا، لحيازته المضبوطات بدون فواتير وكونها مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر برقم 17115 لسنة 2017، جنح مركز شرطة أبوقرقاص.

كما تم ضبط 39 كيلو جرام "لحم مفروم"، داخل مطعم لحوم بنفس المدينة، وتم ضبط مالك المطعم ويدعى "محمد. خ. م. خ"، 35 عامًا، لحيازته المضبوطات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر برقم 17114 لسنة 2017، جنح مركز شرطة أبو قرقاص.

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