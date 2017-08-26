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تأجيل محاكمة 24 متهمًا بقضية "الجان العمليات النوعية" لـ 26 سبتمبر

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مصراوي Masrawy

تأجيل محاكمة 24 متهمًا بقضية "الجان العمليات النوعية" لـ 26 سبتمبر

12:55 م السبت 26 أغسطس 2017

محاكمة 24 متهمًا بقضية الجان العمليات النوعية

كتب- أحمد أبو النجا :

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم السبت، تأجيل جلسة محاكمة 24 متهمًا في القضية المعروفة "لجان العمليات النوعية المتقدمة"، لجلسة 26 سبتمبر المقبل.

وجاء قرار التأجيل لسماع مرافعة الدفاع في القضية.

كانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بأنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2014 وحتى 28 مارس 2016 بمحافظة القاهرة، قام المتهمون من الأول وحتى الثالث بتولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون.

كما وجهت النيابة للمتهمين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن اسسوا لجان عمليات نوعية تابعة لجماعة الاخوان، والتي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي افراد ومنشآت الشرطة والمنشآت العامة والخاصة وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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