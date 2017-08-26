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إصابة شقيقين في مشاجرة مسلحة بسبب خلاف على 65 فدانا بأطفيح

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مصراوي Masrawy

إصابة شقيقين في مشاجرة مسلحة بسبب خلاف على 65 فدانا بأطفيح

12:54 م السبت 26 أغسطس 2017

إصابة شقيقين في مشاجرة مسلحة بسبب خلاف على 65 فدانا بأطفيح

أرشيفية

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز أطفيح جنوب محافظة الجيزة، اليوم السبت، مشاجرة بالأسلحة النارية؛ بسبب خلاف على ملكية 65 فدانا.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة كل من، وليد السيد، 32 سنة، بطلق ناري بالكتف الأيمن، وشقيقه، حسين، 40 سنة، بطلق ناري بالكتف الأمن (فتحة دخول).

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم بإطلاق النار، وتبين أنه يدعى "محمد.س"، 24 سنة، عاطل، مع استمرار أعمال البحث عن المتهم الثاني "نادي ص."، 35 سنة، عاطل.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق

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