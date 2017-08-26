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القبض على صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في الموسكي

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مصراوي Masrawy

القبض على صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في الموسكي

12:46 م السبت 26 أغسطس 2017

القبض على صاحب مطبعة لتقليده العلامات التجارية في الموسكي

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقت مباحث قسم شرطة الموسكي، اليوم السبت، القبض على "أحمد.م"، صاحب مطبعة بشارع الجيش، لاتهامه بتقليد العلامات التجارية دون تصريح رسمي.

بدأت تفاصيل الواقعة بورود معلومات لضباط مباحث قسم الموسكي، تفيد قيام "أحمد.م" بتقليد العلامات التجارية والمطبوعات العالمية الخاصة بالملابس والأحزمة الجلدية بالمطبعة ملكه دون تكليف رسمي من الجهات المعنية.

التحريات أكدت صحة الواقعة، وتم القبض على المتهم، الذي أقر بقيامه بتزوير الماركات التجارية بقصد التربح غير المشروع.

وعُثر بحوزته على 4 "أسطمبة" تقطيع و 1285070، كارت لماركات عالمية مختلفة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.

 

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