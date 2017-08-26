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ضبط مدير شركة مقاولات بحوزته 16 قطعة أثرية مزيفة قبل بيعها للمواطنين بزعم أثريتها

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مصراوي Masrawy

ضبط مدير شركة مقاولات بحوزته 16 قطعة أثرية مزيفة قبل بيعها للمواطنين بزعم أثريتها

12:35 م السبت 26 أغسطس 2017

ضبط مدير شركة مقاولات بحوزته 16 قطعة أثرية مزيفة قبل بيعها للمواطنين بزعم أثريتها

ضبط مدير شركة مقاولات بحوزته 16 قطعة أثرية

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، في إلقاء القبض على مدير شركة مقاولات، وبحوزته 16 قطعة أثرية مزيفة، قبل بيعها للمواطنين بزعم أثريتها.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة القطامية، أكدتها التحريات السرية، مفادها حيازة المدعو سامي س.ع "68سنة مدير شركة للمقاولات" مقيم بالجيزة، السابق اتهامه في قضيتين متنوعتين، المطلوب التنفيذ عليه في قضية شيك بدون رصيد، مقضي فيها بالحبس سنتين، لتماثيل أثرية "مزيفة"، بقصد النصب على المواطنين عقب إيهامهم بأنها تماثيل أثرية حقيقية، وأنه يرغب في التصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها، أسفرت احداها عن ضبطه، وعثر بحوزته على 6 تماثيل أثرية مزيفة، و10 قطع أثرية مزيفة، وسلاح أبيض "مطواه"، وبمواجهته بما ورد من معلومات، وما أسفرت عنه التحريات أيدها، وأقر بحيازته للمضبوطات بقصد النصب على المواطنين ... وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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