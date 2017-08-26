أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

12:34 م السبت 26 أغسطس 2017

مصرع شخص وإصابة 4 في انقلاب سيارة بمحور 26 يوليو

كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه، وأصيب 4 آخرون، اليوم السبت؛ إثر انقلاب سيارة أعلى محور 26 يوليو.

وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص قبل نفق فودافون اتجاه ميدان لبنان، انفجر الإطار الخلفي الأيمن للسيارة، مما أدى لانقلابها.

أسفر الحادث عن مصرع، ياسر شعبان، 47 سنة، شيف حلواني، نُقل إلى مستشفى زايد المركزي، وإصابة 4 من مستقلي السيارة، تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مدير مرور الجيزة لمصراوي: سيولة تامة بكافة المحاور دون أي حادث تصادم

    أخبار

  • إصابة 4 أشخاص بينهم ضابط شرطة في حادث تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية"

    أخبار

  • حكاية "ميرفت".. جمعت بين زوجين ثم قتلت أحدهما وقطعت جثته لـ5 أجزاء

    أخبار

  • ضبط 585 مخالفة في حملة أمنية بمنطقتي الدقي وأبو النمرس

    أخبار

إعلان

d7b7158aaa.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط

شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط