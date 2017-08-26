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مباحث عابدين تضبط ميكانيكي حاول سرقة سيارة للانتقام من صاحبها

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مصراوي Masrawy

مباحث عابدين تضبط ميكانيكي حاول سرقة سيارة للانتقام من صاحبها

12:33 م السبت 26 أغسطس 2017

مباحث عابدين تضبط ميكانيكي حاول سرقة سيارة للانتقام من صاحبها

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى رجال مباحث عابدين، اليوم السبت، القبض على ميكانيكي، حاول سرقة سيارة نقل للانتقام من سائقها بسبب سابقة خلافات بينهما حول قيادتها، وتم تحرير محضر ضده وإحالته الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية من مباحث قسم شرطة عابدين، بشارع عبد العزيز، ـ أرض زكي ـ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط، "مسعد.م"، 43 سنة، ميكانيكي، ومقيم الخليفة، سبق اتهامه في 5 قضايا، أثناء قيامه بسرقة السيارة رقم "و ي ب 375"، ماركة شيفرولية نقل حمراء، 24 سنة، طالب.

وأمام المقدم حسام العشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرًا لسابقة عمله طرف المجني عليه كسائق على السيارة قام باصطناع نسخة من المفاتيح، وعند قيام مالك السيارة بفصله من العمل لسوء سلوكه خطط لسرقتها انتقامًا منه.

باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات

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