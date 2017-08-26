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ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بالقاهرة

12:31 م السبت 26 أغسطس 2017

ضبط تشكيل عصابي مسلح تخصص في تجارة المواد المخدرة وترويجها على عملائهم بالقاهرة

أرشيفية

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مسلح، تخصص في تجارة المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم بمدينة السلام.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام، أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام كل من المدعو محمد ج.ا (25 سنة - عامل) مقيم بدائرة القسم، السابق اتهامه في قضية مخدرات، والمدعو محمد.ب.ع (26 سنة - نقاش) مقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية سلاح أبيض، والمدعو أيمن.س.أ (25 سنة - عاطل) مقيم بذات العنوان، السابق اتهامه في قضية مخدرات، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم سلاح ناري بدون ترخيص، متخذين من منطقة سكنهم، سوقا لتجارتهم غير المشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددون عليها، أسفرت إحداها عن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلو جراما واحدا، وبندقية خرطوش عيار 12مم، و4 طلقات من ذات العيار.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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