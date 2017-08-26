تأجيل طعن منع أسامة الشيخ من السفر لجلسة 18 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الطعن الخاص برئيس الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة عبد الله الشيخ لجلسة 18 نوفمبر.

قالت الحكومة، إن النيابة العامة قد أحالت المطعون ضده للمحاكمة في قضية النيابة العامة رقم 1300 لسنة 2011 جنايات قسم بولاق أبو العلا (رقم 68 لسنة 2011 ) كلى وسط القاهرة، وكان وصف الاتهام قيامه بصفته رئيس الإذاعة والتليفزيون بالإضرار العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها إضراراً جسيماً، بأن تعمد إبرام 10 عقود لشراء حق عرض مجموعة من الأعمال الفنية المبينة بتقرير اللجنة الفنية بقيم مغالى فيها دون عرضها على اللجنة المختصة، بتقييم تلك الأعمال مالياً بالمخالفة لأحكام القرار رقم 1173 لسنة 2009 الصادر من مجلس الأمناء التي توجب تقييم هذه الأعمال مالياً بمعرفة اللجنة المختصة بذلك قبل إبرام التعاقد على شرائها مما ترتب عليه إحداث خسارة بأموال جهة عمله والإضرار بمبلغ (19) مليون وستمائة ألف جنيه.

بينما قال المطعون ضده أن محكمة استئناف القاهرة الدائرة (30 جنوب القاهرة) بجلسة 22/6/2013 في تلك الجناية قضت ببراءة المطعون ضده حضورياً مما أُسند إليه، وأن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الـ 17 شمال سبق أن أصدرت حكمها في قضية النيابة العامة رقم 1086/3/2011 برقم 55 لسنة 2011 الإضرار بالمال العام ببراءة المطعون ضده مما أُسند إليه.

وذكرت الحكومة أن من مصلحة البلاد منعه من السفر وقررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الاولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا لنظرها بجلسة 1 يونيو 2017 .