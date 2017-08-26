تأجيل الطعون على بطلان خصخصة سيمو للورق لـ 7 أكتوبر

كتب- محمود الشوربحي:

قررت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم السبت، تأجيل الطعون المقامة من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي تطالب بإلغاء الحكم الصادر ببطلان خصخصة شركة سيمو للورق، وإعادتها للدولة، لجلسة 7 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الاستثمار والصناعة والتجارة، وذكرت الدعوى انه صدر حكم قضائي لصالح عمال شركة سيمو للورق ببطلان خصخصتها وعودة اصولها للدولة، مع الغاء قرار فصل العمال، وهذا الحكم يستوجب تفسير في منطوقه حيث ان الشركة تم دمجها بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهو ما يحملها اعباء مادية لم تكن تعلم بها.