وكالة روسية: مصر تعتزم شراء 50 مدرعة "تايجر"

كتبت – إيمان محمود

نقلت وكالة "تاس" الروسية، عن الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات العسكرية الروسية، الكسندر كراسوفيتسكي، أن مصر تخطط لشراء 50 مدرعة روسية من طراز "تايجر"، لضمها لوزارة الداخلية.

قال كراسوفيتسكي -خلال المنتدى التقني العسكري للجيش الروسي 2017- "نعم إن العمل جار، والموضوع يتعلق بـ 50 مدرعة، ومن المحتمل أن نوقع عقدًا في المستقبل القريب".

وكان كراسوفيتسكي أخبر وكالة "تاس" في وقت سابق، أن مصر تنوي شراء مدرعات من طراز تايجر، وأن ممثلو الوزارة قاموا بفحصها بالفعل.