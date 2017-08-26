وزير التعليم العالي يطالب رؤساء الجامعات بسرعة إنهاء استعدادات العام الجديد
وزير التعليم العالي يطالب رؤساء الجامعات بسرعة إنهاء استعدادات العام الجديد
12:56 م السبت 26 أغسطس 2017
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي
كتب- محمد قاسم:
طالب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، رؤساء الجامعات بسرعة إنهاء الاستعدادات للعام الدراسي الجديد "2017- 2018".
كان المجلس الأعلى للجامعات قرر السبت الماضي، بدء العام الدراسي الجديد في 16 سبتمبر المقبل.
وطلب وزير التعليم العالي، في تصريحات صحفية اليوم السبت، موافاته بتقارير متابعة استعدادات الجامعات للعام الدراسي على مستوى كافة عناصر العملية التعليمية من صيانة للمنشآت التعليمية وصيانة المعامل واستكمال الصيانة بالمدن الجامعية استعدادا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، وإتمام شراء مستلزمات العملية التعليمية بكافة الجامعات، والانتهاء من وضع الجداول الدراسية، والتأكد من سلامة الإجراءات الأمنية وسرعة إنهاء إجراءات التحاق الطلاب الجدد بالكليات، والتيسير على الطلاب في إجراءات التسجيل بالعام الدراسي الجديد.
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