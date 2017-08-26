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وزير الآثار يتفقد موقع "أم الرخم" في مطروح

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مصراوي Masrawy

وزير الآثار يتفقد موقع "أم الرخم" في مطروح

12:55 م السبت 26 أغسطس 2017

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كتبت- نسمة فرج:

تفقد الدكتور خالد العناني، وزير الاثار، اليوم السبت، موقع زاوية أم الرخم بمدينة مرسي مطروح، جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة مطروح والتي بدأت أمس لافتتاح متحف كهف روميل.

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الاثار المصرية، أن موقع زاوية أم الرخم يحتوي على بقايا أفران وحصن وبوابة من عصر الملك رمسيس الثاني حفر عليها نقوش تبين إسم الملك وألقابه.

وأضاف عشماوي في بيان السبت، أن هذا الموقع هو أحد الحصون الأثني عشر التي أقامها المصري القديم علي مر العصور لحماية حدود الغربية والتي تمتد من منطقة تل الأًبقعي بمحافظة البحيرة وحتي السلوم، الأمر الذي يؤكد الدور الذي لعبه المصري القديم في حماية الحدود المصرية.

و أشار رئيس قطاع الآثار المصرية إلى أن الموقع قد أكتشف في خمسينات القرن الماضي علي يد عالم الآثار المصري لبيب حبشي، كما عمل به بعثة من جامعة ليفربول في التسعينيات حيث تم العثور على تمثال رائع من الحجر الرملي لقائد الحصن ويدعي نب-رع واقفا حاملا عمود زين أعلاه بوجه للإلهة سخمت.

وأكد عشماوي أن هذا التمثال قد أختير ضمن القطع التى ستعرض بالمتحف المصري الكبير بميدان الرماية.​​

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