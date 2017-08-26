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القوى العاملة: مصريان يحصلان علي 66 ألف جنيه مستحقات نهاية الخدمة بايطاليا

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: مصريان يحصلان علي 66 ألف جنيه مستحقات نهاية الخدمة بايطاليا

12:51 م السبت 26 أغسطس 2017

القوى العاملة: مصريان يحصلان علي 66 ألف جنيه مستحقات نهاية الخدمة بايطاليا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت - نورا ممدوح:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بميلانو- ايطاليا، نجح في تسوية الخلافات العمالية بين مصريين وصاحب عمل إيطالي ، وحصلا علي مستحقات نهاية الخدمة وبلغت إجماليها ما قيمته 66 ألف جنيه مصري.

وقال الوزير، في بيان صحفي، إنه تلقي تقريرا من المستشار العمالي بميلانو، عزت عمران، أشار فيه إلي أنه انتقل إلي العاصمة الايطالية روما لحل مشكلة المواطنين أحمد علي العطار، وباسم علي من محافظة المنوفية، بعد أن تقدما بشكوي لمكتب التمثيل العمالي، من عدم حصولهما علي مستحقات نهاية الخدمة لدي صاحب العمل الإيطالي، وعلي الفور تم التواصل معه بصورة ودية، وقد أبدي استعداده لحل المشكلة وديا دون اللجوء للقضاء، وقد تم حساب مستحقات الأول وبلغت ألف و802 يورو، والثاني ألف و474 يورو، بإجمالي 3 ألاف و277 يورو، أي ما يوازي 66 ألف جنيه مصري.

كما قام المستشار العمالي، بزيارة أهل مواطن مصري دهس تحت عجلات سيارة في أثناء وقفة احتجاجية بمدينة بياتشنزا شمال إيطاليا، وقدم لهم عزاء وزير القوي العاملة وأسرة السفارة، كما توجه إلي مدينة جنوه للقاء مجموعة من العمالة وحل مشاكلهم مع صاحب العمل، ثم الاتجاه إلي فينيسيا لمتابعة مستحقات مواطن بالإضافة إلي حل العديد من المشاكل بمدينة ميلانو.​

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