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مصر للطيران : اليوم انتهاء سفر الحجاج إلى السعودية

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مصراوي Masrawy

للطيران : اليوم انتهاء سفر الحجاج إلى

12:46 م السبت 26 أغسطس 2017

مصر للطيران : اليوم انتهاء سفر الحجاج إلى السعودية

مصر للطيران

كتب- طه عبيد:

أعلن صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن اليوم السبت تنتهي الشركة الوطنية من مرحلة الذهاب لموسم الحج، وقال إن الشركة تسير اليوم ٢٣ رحلة على متنها ٥٨٥٠ حاجا، ١٦ رحلة إلى جدة تقلع ١٥ رحلة منها من مطار القاهرة، ورحلة من مطار شرم الشيخ، لنقل ٤٠٢٠ حاجا بينما تقلع ٧ رحلات إلى المدينة المنورة لنقل ١٨٣٠ حاجا، وقال: الشركة نقلت أكثر من ٧٠ ألف حاجا على متن ٢٧١ رحلة جوية من المطارات المصرية المختلفة، بما في ذلك الجسر الجوي الذي سيرته الشركة لخدمة الحجاج الفلسطنيين، وأيضًا حجاج بماكو بجمهوريه مالي، استقبل مطار جده الدولي نحو ٤١ ألف حاجا على ١٥٠ رحلة جوية، بينما شهد مطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة نحو ٣٠ ألف حاجا على ١٢١ رحلة.

من جانبه قال الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنه من المقرر أن تبدأ الشركة مرحلة العودة فى 5 سبتمبر القادم، واتخذت الشركة الترتيبات والإجراءات المطلوبة للتيسير على الحجاج خلال رحلة عودتهم، ومن بينها إيفاد بعثة عمل تسافر اليوم السبت من مختلف تخصصات الشركة المعنية بالتشغيل للعمل في مرحلة العودة من مطاري جدة والمدينة المنورة، وقال: يشهد التشغيل نفس الانتظامية والأداء المتميّز الذي قامت به مصر للطيران خلال مرحلة الذهاب.​

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مصراوي Masrawy

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