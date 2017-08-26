"الجيوشي" يتابع استعدادات قطاع التعليم الفني للعام الدراسي الجديد

كتبت- ياسمين محمد:

عقد الدكتور أحمد الجيوشى نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية، ومديرى عموم قطاع التعليم الفنى؛ فى إطار متابعة اﻻستعدادات للعام الدراسى الجديد 2017/2018.

ووفقًا ليبان صحفي، اليوم السبت، وجه الجيوشى ببذل الكثير من الجهود للانتهاء من استعدادات بداية العام الدراسى الجديد قبل بدء الدراسة.

وطالب من مديري العموم لتنمية المواد تقديم تصور واضح لخطة متابعة الموجهين العموم المركزيين لكل المديريات، وبدورهم يقدم كل موجه عام مركزي خطة واضحة لمتابعة الموجهين العامين في المديريات، كما يقدم كل موجهي العموم في المديريات خطة واضحة لمتابعة الموجهين الأوائل في نطاق كل مديرية.

ويقدم كل الموجهين الأوائل خطة واضحة لمتابعة الموجهين في الإدارات التعليمية، وبدورهم يقدم كل موجه خطة واضحة لمتابعة الخطة الدراسية لكل مدرسة فنية في نطاق عمله، على أن تكون خطط المتابعة سنوية وتشمل ١٠٠٪‏ من كل فئة.

ووجه الجيوشى بأن تقدم ذات الخطط السنوية للمتابعة، لجميع الإدارات بدءًا بمديري عموم النوعيات وانتهاءً بمديري إدارات التعليم الفني في الإدارات التعليمية.

وشدد الحيوشى على أن يتم استلام الخطتين (خطة متابعة الإدارة و خطة متابعة التوجيه) قبل بدء الدراسة للعام ٢٠١٧-٢٠١٨ بأسبوع على الأقل موقعة ومعتمدة من مديري عموم النوعيات مديري عموم تنمية المواد ورئيس الادارة المركزية.

وطالب الجيوشى الإدارة الفرعية المركزية لتيسير الانتقال لسوق العمل بتقديم خطة سنوية (٥٢ أسبوع) للعام الجديد ٢٠١٧-٢٠١٨ لكل أنشطة الإرشاد والتوجيه الوظيف، وأنشطة ريادة الأعمال فى كل المديريات التعليمية، بالتنسيق مع كل شركاء التنمية الذين يقدمون تلك البرامج.

كما كلف الجيوشى مديري عموم النوعيات، ومديري عموم تنمية المواد مسئولية متابعة الانتهاء من طباعة الكتب قبل بداية العام الدراسي سواء طباعة زنكات او تصويرية، وأيضاً تجهيز نسخ الكترونية منها لكل المدارس التي بها تلك الكتب.​