«الست الجميلة الطيبة».. 7 فنانين علّقوا على وفاة «ستيلا»

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بعد صراع مع المرض، رحلت الإذاعية "نيفين علوي"، الشهيرة بـ"ستيلا"، والدة الفنانة "ليلى علوي"، أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، تاركة حزنًا عميقًا في نفوس ابنتها وأصدقائها بالوسط الفني.

ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين، الذين حرصوا على تعزية "ليلى" في وفاة والدتها..

1- نادية الجندي

عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، نشرت الفنانة الكبيرة "نادية الجندي"، أمس الجمعة، صورة للراحلة مع ابنتها، وعلّقت عليها: "أتقدم بخالص التعازي للفنانة الكبيرة والصديقة الجميلة ليلى علوي في وفاه والدتها التي رحلت عنا اليوم.. ستيلا الست الجميلة الطيبة حبيبة كل من عرفها.. ربنا يرحمها يا رب ويصبرك يا ليلى أنتي ولمياء وكل أسرتك.. البقاء لله وحده وربنا يجعلها آخر أحزانك يا ليلى يا حبيبتي".

2- سهير رمزي

نعت الفنانة القديرة سهير رمزي الراحلة "ستيلا" عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بنشر صورة للراحلة وعلّقت عليها: "ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته".

3- لطيفة

حرصت المطربة التونسية "لطيفة" على مواساة ليلى علوي، وكتبت عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر": "أعزيكي يا حبيبتي من كل قلبي في وفاة الوالدة العزيزة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته".

4- إلهام شاهين

نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام" صورة جمعتها بالإعلامية الراحلة والفنانة ليلى علوي وعلّقت عليها: "البقاء لله ماما ستيلا والدة أختي وصديقة عمري ليلى علوي.. اللهمّ أبدلها دارًا خيرًا من دارها، وأهلًا خيرًا من أهلها، وأدخلها الجنّة، يا رب العالمين".

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5- محمد رشاد

حرص المطرب محمد رشاد على تقديم تعازيه للفنانة ليلى علوي، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة والدة الفنانة ليلى علوي.. ربنا يرحمها ويغفر لها".

6- لبلبة

قدّمت الفنانة لبلبة تعازيها في وفاة "ستيلا" عبر "إنستجرام"، قائلة: "خالص التعازي والحزن في وفاة السيدة ستيلا والدة الفنانة والصديقة والأخت ليلى علوي.. التي رحلت عن عالمنا عصر اليوم ربنا يرحمها ويصبر ليلى وأختها لمياء وكل أسرتها، قلبي موجوع من ساعة ما عرفت الخبر لأنها كانت حبيبتنا كلنا وصديقة للكل وأعلم مدى تعلق ليلى الشديد بأمها الله يرحمها ويصبرها".

7- نبيلة عبيد

نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" صورة جمعت "ستيلا" بابنتها ليلى علوي، وعلّقت عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بأحر التعازي للفنانة الصديقة ليلى علوي وشقيقتها ولكل الأسرة في وفاة والدتها السيدة ستيلا.. ربنا يرحمها ويصبركم جميعًا على فراقها يا رب".