حضور زوجات نجوم الكرة وطفل يشاركه الغناء.. لقطات من حفل «الهضبة» في الساحل

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بعد أيام قليلة على طرح ألبومه الجديد "معدي الناس" في الأسواق، أحيا "الهضبة" والميجا ستار عمرو دياب حفله الغنائي الثاني في مراسى بالساحل الشمالى، وشهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير وإقبالًا جماهيرًا غير مسبوق فور فتح الأبواب للجمهور.

ونرصد أبرز اللقطات التى جاءت بالحفل خلال التقرير التالى..

«طفل» يشاركه غناء «برج الحوت»

للعام الثانى على التوالى يطلب عمرو دياب، من أحد معجبيه فى الحفل الصعود من أجل الغناء معه، ويدعى الطفل "محمد عمرو" يبلغ من العمر 7 سنوات، وقدم معه أغنية "برج الحوت".

موضة «باندانا» تنتشر بين جماهير «الهضبة»

شهد الحفل ارتداء عدد كبير من جمهوره الشباب ومعجبيه لـ"باندانا"، ويأتي ذلك كعادة الفنان عمرو دياب في تقليد معجبيه له خلال أي تقليعة جديدة يقوم بها من حين إلى آخر.

«نجوم الكرة» أبرز الحضور من المشاهير

شهد الحفل حضور عدد كبير من مشاهير الكرة الذين حرصوا على حضور الحفل برفقة زوجاتهم، وكان أبرز اللاعب السابق إبراهيم حسن ووليد صلاح والمحلل الكروي المعروف كريم حسن شحاتة نجل مدرب المنتخب الوطني السابق حسن شحاتة.

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حرص "الهضبة" على ارتداء ملابس رياضية قطنية بسيطة وبين معجب بهذه الإطلالة وناقد لها، رأى الأغلبية أنها مناسبة لمكان الحفل في الساحل الشمالي، خاصة أن الموجودين في المدن الساحلية من الشباب المصيف يفضلون دوما ارتداء هذه الثياب، وهذا رغبة منه في التشبه بهم.

تصفيفة شعر جديدة

حرص "الهضبة" على الظهور بشكل مختلف عن حفلته الأولى، فتخلى عن رابطة الشعر Head Band، التى ظهر بها في أكثر من مناسبة، وقلدها عدد كبير من الشباب بتصفيفة شعر تقليدية، لكنها نالت استحسان الكثيرين.