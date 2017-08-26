مصطفى فهمي: صوتُّ بـ«نعم» على اللائحة.. وصالح سليم رسخ المبادئ داخل كل أهلاوي

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حرص مصطفى مراد فهمي، سكرتير عام الاتحاد الإفريقي ومدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سابقًا، على الوجود في مقر النادي بالجزيرة اليوم، السبت، للتصويت على لائحة النظام الأساسي.

وقال سكرتير عام الاتحاد الإفريقي ومدير المسابقات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سابقًا: "لا بد أن نصوت على لائحة النادي الأهلي الجديدة بنعم، حفاظا على هذا الكيان الكبير والعمل على وقف أي تدخل في شئونه من قبل أي جهة خارجية".

وأضاف: "مجلس إدارة النادي هو المنوط بإعداد لائحته، مشيرًا إلى أن هذا ما تعود عليه داخل جدران الأهلي منذ عهد عبود باشا مرورًا بفترة الفريق مرتجي ووصولًا إلى صالح سليم، وأن صالح سليم رسخ تلك المبادئ داخل كل أهلاوي".

وأكد فهمي أنه حضر اليوم للتصويت بـ«نعم» على لائحة الأهلي، متمنيًا أن يكتمل النصاب القانوني لاكتمال الجمعية وإقرار لائحة النظام الأساسي.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة.

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قد أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة.

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