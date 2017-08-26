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السفير السعودي يصوت على «لائحة الأهلي» (صور)

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حرص أحمد القطان، السفير السعودي في ، على الوجود في مقر النادي بالجزيرة اليوم، السبت، للتصويت على لائحة النظام الأساسي.

كما شهد مقر الجزيرة وجود عماد وحيد، عضو مجلس إدارة الأهلي، لمتابعة فعاليات اليوم الثاني من الجمعية العمومية للأهلي الخاصة بالتصويت على لائحة النظام الأساسي، علاوة على وجود اللواء شمس، المدير التنفيذي للقلعة الحمراء.

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ويكتمل النصاب القانوني للجمعية بحضور 8% من إجمالي أعضاء النادي والمقدر بـ12.500 عضو، ويتم العمل بلائحة الأهلي الخاصة حال موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين بالجمعية على إقرار اللائحة. 

يذكر أن اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية للنادي الأهلي، قد أعلنت أن 8550 عضوًا أدلوا بأصواتهم في فرع مدينة نصر، في اليوم الأول من التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، قبل إقامة العمومية الثانية اليوم السبت، بفرع الجزيرة. 

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التحرير

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