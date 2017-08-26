ماذا ينتظر عشاق البرسا من الصفقة الجديدة ديمبلي؟

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انتهى عصر الثلاثي المدمر ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار "MSN" ليبدأ برشلونة عصرًا جديدًا بثلاثي آخر هم: ليونيل ميسي ولويس سواريز وعثمان ديمبلي "MSD"، وذلك بعد انتقال اللاعب الفرنسي الشاب أمس رسميًا لصفوف البرسا قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني.

وسيطر ميسي وسواريز ونيمار على كل الأرقام القياسية المتعلقة بالحصيلة التهديفية، إلا أن تلك الحقبة انتهت برحيل نيمار لصفوف باريس سان جيرمان هذا الصيف مقابل 222 مليون يورو.

ويقدم نيمار حاليًا مستويات مميزة للغاية رفقة باريس سان جيرمان من تسجيل الأهداف وصناعتها وإظهار مهارته الكروية العالية، مما جعل الأمر يبدو صعبًا للغاية على إدارة برشلونة لتعويضه، قبل أن تجد إدارة برشلونة ضالتها في الموهبة الفرنسية الشابة ديمبلي.

وعن تلك الصفقة قال مدرب برشلونة إيرنيستو فالفيردي، إن ديمبلي يمتلك مقومات هجومية عالية تشكل خطرًا كبيرًا على دفاعات الخصوم، وهو الأمر الذي افتقده البرسا برحيل نيمار وعوضه حاليًا بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عامًا.

وأضاف فالفيدري، أن ديمبلي يمتلك القدرة على اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر، إلى جانب قدرته على اللعب في وسط الميدان، مما يمنح برشلونة التنوع الخططي اللازم بفضل إمكانياته العالية، مشيرًا إلى أن الفريق ينتظر منه الكثير ويشعر الجميع بالسعادة الكبيرة بعد الحصول على خدماته.

وأشار موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إلى أن اللاعب الفرنسي يمتلك المهارات والسرعة الكبيرة المماثلة لتلك التي يمتلكها نيمار، الأمر الذي يعني استفادة كل من ميسي وسواريز من وجود شريك هجومي قادر على اختراق الدفاعات وخلق المساحات أمامهما لتسجيل الأهدف.

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وعلى الرغم من كون ديمبلي أصغر من نيمار بخمس سنوات، ويمتلك خبرة أقل من اللاعب البرازيلي، إلا أنه يمتلك الشجاعة الكبيرة في مواجهة الخصوم ومراوغة اللاعبين فيما يشبه كثيرًا شجاعة واين روني وكريستيانو رونالدو في بداية مسيرتهما الكروية مع مانشستر يونايتد.

ومن أبرز مميزات اللاعب الفرنسي أيضًا قدرته على اللعب بكلتا القدمين بنفس الكفاءة، بل ولا يستطيع اللاعب الفرنسي نفسه تحديد أي قدم يفضلها عن الأخرى، ففي القوت الذي قال فيه إنه يفضل قدمه اليسرى بعض الشيء نجد أنه يسدد ركلات الجزاء بقدمه اليمنى.

بينما يفضل نيمار اللعب بشكل أكبر بقدمه اليمنى، لذا سيمنح ديمبلي إضافة أخرى لبرشلونة من خلال منح ميسي وسواريز مرونة أكبر في تمرير الكرة إليه في أي جهة في الملعب، بلا وسينتظران ردًا سريعًا من اللاعب بأي قدم.

وبجانب المهارات العالية التي امتلكها الثلاثي ميسي وسواريز ونيمار، قدم الثلاثي أرقامًا مذهلة عندما يتعلق الأمر بالتهديف، حيث سجل الثلاثي 122 هدفًا في جميع المسابقات في موسمهم الأول 2014 - 2015، الذي حقق خلاله برشلونة الثلاثية التاريخية، ومن ثم ارتفع الرقم إلى 131 في الموسم الثاني.

ومع رحيل نيمار، سجل الثلاثي 364 هدفًا في غضون 3 أعوام فقط كانت حصة اللاعب البرازيلي منها 90 هدفًا، وبمقارنة تلك الأرقام مع أهداف ديمبلي نجد أن تلك العقبة الوحيدة التي ستواجه برشلونة الموسم المقبل، التي ينبغي على ديمبلي تطويرها.

فلم يسجل اللاعب الفرنسي سوى 12 هدفًا في موسمه الوحيد مع نادي رين، كما لم يسجل سوى 10 أهداف فقط مع دورتموند الموسم الماضي، لكن من المنتظر أن ترتفع تلك الحصيلة في ظل وجود لاعبين من حجم ميسي وسواريز إلى جانبه في الفريق.