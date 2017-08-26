أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

Google+ Print
غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج مابين مترين إلى مرتين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

شاهد أيضا

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

المدينة: الصغرى العظمى
القاهرة 26 36
وسط الدلتا 25 36
الإسكندرية 25 31
بلطيم 26 32
مطروح 24 30
السلوم 21 30
سيوة 22 36
بروسعيد 26 32
دمياط 25 32
العريش 23 35
رفح 22 34
الإسماعيلية 24 37
السويس 25 37
رأس سدر 25 36
نخل 22 36
نويبع 29 37
طابا 27 37
كارتين 22 33
الطور 26 34
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 29 38
مرسى علم 28 37
الفيوم 25 37
بني سويف 24 37
المنيا 24 37
أسيوط 24 38
سوهاج 25 40
قنا 26 42
الأقصر 27 43
أسوان 29 44
أبو سمبل 30 42
الوادي الجديد 27 40
شلاتين 28 39
أبو رماد 28 38
راس حدربة 27 37
حلايب 30 36

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«الوطنية للصحافة»: يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم

«الوطنية للصحافة»: يجب فتح قناة إخبارية مصرية تخاطب العالم

السياحة توفر أماكن عيادات بـ"العزيزية والمنصور" لخدمة الحجاج المصريين

السياحة توفر أماكن عيادات بـ"العزيزية والمنصور" لخدمة الحجاج المصريين

مقترح لإعفاء سيارات المصريين بالخارج وربطه بالتحويلات الدولارية

مقترح لإعفاء سيارات المصريين بالخارج وربطه بالتحويلات الدولارية

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مروري على "صحراوي بني سويف"

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث مروري على "صحراوي بني سويف"