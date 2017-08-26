غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى حلايب وشلاتين يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل، وارتفاع الموج ما بين متر ونصف المتر إلى مترين، أما حالة البحر الأحمر معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج مابين مترين إلى مرتين ونصف المتر، والرياح السطحية على البحرين المتوسط والأحمر شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة: الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

وسط الدلتا 25 36

الإسكندرية 25 31

بلطيم 26 32

مطروح 24 30

السلوم 21 30

سيوة 22 36

بروسعيد 26 32

دمياط 25 32

العريش 23 35

رفح 22 34

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 37

رأس سدر 25 36

نخل 22 36

نويبع 29 37

طابا 27 37

كارتين 22 33

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 39

الغردقة 29 38

مرسى علم 28 37

الفيوم 25 37

بني سويف 24 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 40

قنا 26 42

الأقصر 27 43

أسوان 29 44

أبو سمبل 30 42

الوادي الجديد 27 40

شلاتين 28 39

أبو رماد 28 38

راس حدربة 27 37

حلايب 30 36