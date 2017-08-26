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مذيع «أون لايف» باكيا: «فاطمة النجدي كانت أمي.. مش هنسى فضلها» (فيديو)

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مذيع «أون لايف» باكيا: «فاطمة النجدي كانت أمي.. مش هنسى فضلها» (فيديو) مذيع «أون لايف» باكيا: «فاطمة النجدي كانت أمي.. مش هنسى فضلها» (فيديو)

التحرير

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دخل الإعلامي محمد عبده، مقدم برنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، في نوبة بكاء على الهواء، لوفاة الإعلامية الراحلة فاطمة النجدي، قائلًا: «لن أنسى طول ما أنا عايش فضلها عليّا».

قال عبده، إنه حينما تعرض لحادث سير، عام 2012، ظل 3 أشهر في المستشفى، وكانت تزوره بصفة يومية، مضيفًا: «كانت بتعاملني كابنها، أنا كنت ابنها، وقفت جمبي في فترة ما بين الحياة والموت، فاطمة كانت أمي».

وتوفيت الإعلامية فاطمة النجدي، المذيعة السابقة بقناة «أون لايف»، ظهر الخميس الماضي، بعد صراع مع المرض، وتم تشييع جنازتها من مسجد الحصري بـ6 أكتوبر، بحضور عدد كبير من الإعلاميين.

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وتنظم أسرة الإعلامية الراحلة فاطمة النجدي، التي عملِت في التليفزيون المصري كمقدمة للنشرة الجوية لمدة أكثر من 8 سنوات، عزاء الفقيدة اليوم السبت، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

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التحرير

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