أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - باليرنات يتألقن في حفل " أكاديمية الفنون " -
بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث السير بكفر الشيخ إلى حالة وفاة و10 مصابين -
السفيرة عزيزة - م/ وليد عبد المقصود - هل ممكن اختراق برامج الصور بنفس طريقة الفيس بوك ؟ -
السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

وزير الري: افتتاح كوبري سرياقوس 22 أكتوبر القادم بتكلفة 6 ملايين جنيه

Google+ Print
وزير الري: افتتاح كوبري سرياقوس 22 أكتوبر القادم بتكلفة 6 ملايين جنيه وزير الري: افتتاح كوبري سرياقوس 22 أكتوبر القادم بتكلفة 6 ملايين جنيه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية: إن "افتتاح كوبري سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية سيكون في 22 أكتوبر القادم بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه".

جاء ذلك أثناء زيارة الوزير لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة القليوبية اليوم السبت.

وتتضمن جولة الوزير التي يرافقه خلالها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وعدد من التنفيذيين ونواب البرلمان   زيارة المشتل الذي تم تنفيذه على ترعة الإسماعيلية وتفقد سحارة مصرف بلبيس وكوبري على ترعة الشرقاوية ثم كوبري مشاة على الرياح التوفيقي.

شاهد أيضا

وزير الري

وأشار المحافظ إلى أن الزيارة تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والتي بدأت منذ بداية شهر أغسطس الجاري من خلال افتتاح مشروعات في كافة القطاعات وخاصة المدارس والمياه والصرف الصحي والإسكان وغيرها بإجمالي عدد مشروعات بلغت 347 مشروعا خدميًا بتكلفة نحو 11 مليار جنيه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق»

إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق»

جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ

جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ

مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي

جابر نصار: «الأهلي بيتنا وماينفعش نقف قدامه أو نساعد على إسقاطه»

جابر نصار: «الأهلي بيتنا وماينفعش نقف قدامه أو نساعد على إسقاطه»