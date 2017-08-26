وزير الري: افتتاح كوبري سرياقوس 22 أكتوبر القادم بتكلفة 6 ملايين جنيه

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قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية: إن "افتتاح كوبري سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية سيكون في 22 أكتوبر القادم بتكلفة تقديرية 6 ملايين جنيه".

جاء ذلك أثناء زيارة الوزير لتفقد عدد من المشروعات بمحافظة القليوبية اليوم السبت.

وتتضمن جولة الوزير التي يرافقه خلالها اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية وعدد من التنفيذيين ونواب البرلمان زيارة المشتل الذي تم تنفيذه على ترعة الإسماعيلية وتفقد سحارة مصرف بلبيس وكوبري على ترعة الشرقاوية ثم كوبري مشاة على الرياح التوفيقي.

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وأشار المحافظ إلى أن الزيارة تأتي تزامنًا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، والتي بدأت منذ بداية شهر أغسطس الجاري من خلال افتتاح مشروعات في كافة القطاعات وخاصة المدارس والمياه والصرف الصحي والإسكان وغيرها بإجمالي عدد مشروعات بلغت 347 مشروعا خدميًا بتكلفة نحو 11 مليار جنيه .