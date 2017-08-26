رئيس مجلس الدولة: أتمنى تحقيق العدالة الناجزة

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استقبلت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى موضوع، رئيسها الجديد المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، فى أولى جلساتها المنعقدة اليوم السبت.

وقال المستشار أحمد ابو العزم، فى بداية الجلسة: أتمنى أن يكون عاما سعيدا على الجميع، ونستطيع من بدايته تحقيق العدالة الناجزة للمواطنين، كما هنأ رئيس مجلس الدولة الحضور بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

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وتشهد المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، انطلاقة جديدة فى تحقيق العدالة الناجزة لكافة القضايا التى تهم الشعب الذى تصدر باسمه الأحكام.

كما أن رئيس مجلس الدولة الجديد ليس غريباً عن المحكمة الإدارية العليا، فقد عمل من قبل رئيساً للمحكمة الإدارية العليا دائرة الانتخابات، وأصدر العديد من الأحكام التى أثرت الحياة الديمقراطية المصرية فى مجال الحقوق السياسية للمواطنين فى مجالى الترشح والانتخاب.