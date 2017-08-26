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سحر نصر ومميش يختتمان جولتهما الآسيوية بزيارة ميناء سنغافورة الجديد

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سحر نصر ومميش يختتمان جولتهما الآسيوية بزيارة ميناء سنغافورة الجديد سحر نصر ومميش يختتمان جولتهما الآسيوية بزيارة ميناء سنغافورة الجديد

التحرير

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توجهت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم السبت، بزيارة الميناء الجديد، الذي أنشأته هيئة موانى سنغافورة لاستيعاب حجم الأعمال المقامة بها، بحضور وان تشي يونج، رئيس هيئة الموانى، وكبير مسؤولي الميناء بشركة PSA، اللذين عرضا عليهما أعمال التوسعات بالموانى وحجم الاستثمارات، وكذا خطة الشركة في العمل مع الخطوط الملاحية العالمية، وأعمال الشركة بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكر بيان لوزارة الاستثمار، أن لقاء الوزيرة ومميش، مع مسئولي موانى سنغافورة تطرق إلى الحديث عن حجم التداولات المتوقعة للحاويات في خلال الفترة المقبلة، إذ أكد رئيس شركة موانى سنغافورة أن السوق المصرى من الأسواق الواعدة، ويتميز بقوة استهلاكية عالية من شأنها تعزيز الاستثمار والتجارة الوافدة.

وأعربت نصر، عن تطلعها للاستفادة من الخبرة السنغافورية في إقامة وإدارة الموانى، وتعزيز الاستثمارات السنغافورية في مشروع تنمية محور قناة السويس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عددًا من الحوافز للمستثمرين، التي يمكن أن يستفيد بها المستثمرون السنغافوريون.

وقال مميش، إن اللقاء تطرق إلى آليات إدارة الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد الجديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات كانت منذ عامين مع موانى سنغافورة وتولتها بعد ذلك الهيئة الاقتصادية بكفاءة عالية.

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وأضاف، أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة موانى سنغافورة العالمية، لدراسة إدارة وتشغيل وتسويق محطة حاويات جديدة بمنطقة شرق بورسعيد، في نوفمبر 2015، لكونها من أكبر الشركات الرائدة في تشغيل الموانى، وثاني أكبر محطة حاويات عالميا، وتهدف المذكرة إلى إدارة وتشغيل محطة حاويات جديدة بشرق بورسعيد، بحيث تقدم الشركة المساعدة الفنية فى مجال تطوير وتسويق المحطة، ومراجعة معايير تصميمها، والساحة الخلفية من الناحية التشغيلية وفقًا للمعايير العالمية.

وعقب ذلك، توجهت الوزيرة ومميش بزيارة شركة هاي فلكس، أحد أكبر الشركات العالمية في مجال تحلية المياه، واستمعا من مسؤولي الشركة إلى شرح تفصيلي عن مجمعات الشركة وأنشطة أعمالها وآليات العمل في هذا المجال، واتفق الجانبان على استكمال المفاوضات لعمل الشركة بمنطقة العين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وإنشاء مشروع خاص بتحلية مياه البحر بسعة 100 ألف متر مكعب.

واختتمت نصر ومميش، زيارتهما إلى سنغافورة بحضور حفل عشاء في مقر إقامة محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، برفقة أعضاء الوفد المصري المصاحب، الذي ضم رجال أعمال مصريين، قابلوا شركات سنغافورية عاملة في مجالات عديدة، لتفعيل الشراكات الثنائية بين البلدين.

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التحرير

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