وزير النقل: القطارات في مصر متأخرة 40 عاما عن الدول المتقدمة

المنوفية - مروة فاضل:

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اليوم السبت، إن السكة الحديد في مصر متأخرة 40 عامًا عن الدول المتقدمة، والتي يوجد بها الحد المعقول من الأمان، مضيفًا أنهم يعملون الآن على إصلاح الوضع الحالي وليس تطويره.

وأضاف الوزير خلال تفقده برج الإشارات والتحكم بمحطة بركة السبع، أن المواعيد المتأخرة للقطارات ستظل لفترة، عقب تخفيض سرعات القطارات لزيادة الأمان وتقليل الحوادث، مضيفًا أنه جرى تزويد عدد القطارات وخاصة مع استقبال عيد الأضحى المبارك، وزيادة أعداد المسافرين، الذي تتجاوز أعدادهم مليون و100 ألف مسافر.

وأضاف وزير النقل، أن انتظام مواعيد القطارات سيسغرق وقتًا حتى تعود لطبيعتها كما كانت من قبل مع إصلاح عنصر الأمان للحفاظ على أرواح المسافرين.

وأكد عرفات، أن غرفة التحكم بمحطة بركة السبع تتحكم في 3 عناصر من المزلقانات والإشارات والتحويلات لتحقيق عنصر الأمان.