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ضبط مدير مستشفى بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

ضبط مدير مستشفى بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

12:22 م السبت 26 أغسطس 2017

ضبط مدير مستشفى بحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

أرشيفية

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط مدير مستشفى، وبحوزته كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر، غير المسجلة بوزارة الصحة، بقصد ترويجها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط إدارة شرطة والتجارة، أكدتها التحريات السرية، مفادها حيازة المدعو هاني م.م "51سنة مدير مستشفى"، لكمية كبيرة من الأدوية المهربة وبدون تاريخ الإنتاج وغير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة؛ وذلك داخل صيدلية المستشفى التي يعمل بها .

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تم استهداف الصيدلية، بالتنسيق مع إدارة العلاج الحر، والتفتيش الصيدلي، وعثر بداخلها علي 20 ألفا و371 قرصا وعبوة أدوية مختلفة الأنواع، و34 أمبولا وقرصا غير مصرح بهم طبيا من وزارة الصحة، و91 أمبولا غير مصرح بهم من وزارة الصحة، و40 سرنجة، و14 كيس محلول، و4 أجهزة شفط دماء، وجميعها بدون مستندات تدل على مصدرها وتاريخ الصلاحية وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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