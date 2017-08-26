هكذا تحافظ على عصير الليمون وقت أطول.. دون أن يصبح مذاقه مر 12:02 م السبت 26 أغسطس 2017

هكذا تحافظ على عصير الليمون وقت أطول.. دون أن يصبح

كتبت- هاجر حاتم:عادًة ما يتغير طعم عصير الليمون بعد وقت قليل من عمله، ليتحول من المذاق الحلو اللذيذ إلى المر، ويفقد نكهته.لهذا إليك هذه الطريقة لعمل عصير ليمون لا يفقد نكهته الحلوة لساعات، بحسب رأي ربات البيوت.طريقة التحضير- يتم ضرب الليمون بقشره أو بدون حسب الرغبة، مع السكر، والماء، ويضاف إليه كمية قليلة من اللبن، ورشة فانيليا.- يتم تصفيته بالمصفاة، وتقديمه مع الثلج، ويمكن وضع بعض أوراق النعناع.- وضع اللبن مع الليمون لن يغير من طعمه، وسيمنع الليمون من فقدان نكهته اللذيذة.

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