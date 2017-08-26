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وزارة الثقافة: "قلادة نجيب محفوظ" في قيمتها وليس المادة المصنوعة منها

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مصراوي Masrawy

وزارة الثقافة: "قلادة نجيب محفوظ" في قيمتها وليس المادة المصنوعة منها

12:25 م السبت 26 أغسطس 2017

نجيب محفوظ

كتبت-نسمة فرج:

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس قطاع التنمية الثقافية، إن قلادة النيل الخاصة بـ"أديب نوبل" الراحل نجيب محفوظ، توجد الآن بالصندوق، وأن وزارة الثقافة استلمت مقتنياته وفقاً للجان رسمية تم تشكيلها منذ سنوات.

وأضاف عواض في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن ما صرحت به أم كلثوم نجيب محفوظ بأن قلادة النيل التي تسلمها من الرئيس الأسبق حسني مبارك مزيفة ومصنوعة من الفضة، وليست من الذهب الخالص كما ينص القانون، هو أمر لا يدخل في اختصاصه.

وأوضح رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية إن ما قالته نجلة محفوظ هى المسؤولة عنه و"ليس من اهتماماتنا المادة المصنوعة منها القلادة، وإنما القيمة الأدبية للقلادة نفسها، لأننا أنشأنا عرض متحفي خاص بالأوسمة والنياشين التي حصل عليها محفوظ وقصة الحصول على كل وسام منها".

وكانت "أم كلثوم"، قد صرحت خلال حوارها بإحدى البرامج على القنوات الفضائية، أنه بمجرد وصول والدها الراحل لمنزله عقب منحه قلادة النيل عام 1988، اكتشفوا أن القلادة الممنوحة له مزيفة، وليست من الذهب الخالص كما هو متعارف عليه، قائلة: "والدتي قالت هذه ليست ذهبا، وأخذت الجائزة للجواهرجي واكتشفت أنها فضة مطلية بالذهب، وتأكدت أنها مغشوشة، ووالدي لم يهتم بالأمر".

كما أشارت ابنة الأديب الراحل، إلى أن إدارة متحفه خلال استلامها القلادة أخبروهم أنها من الفضة وليس الذهب، مستطردة: "والدى لم يخبر أحدا إلى أن رحل عن الدنيا".​

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