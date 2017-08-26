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"القوى العاملة" تعلن عن 3454 فرصة عمل بالقطاع الخاص برواتب تصل إلى "2500 جنيه"

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مصراوي Masrawy

"القوى العاملة" تعلن عن 3454 فرصة عمل بالقطاع الخاص برواتب تصل إلى "2500 جنيه"

12:22 م السبت 26 أغسطس 2017

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كتبت- نورا ممدوح:أصدرت وزارة القوى العاملة، نشرة بـ3454 فرصة عمل بالقطاع الخاص داخل البلاد، على أن يستمر التقديم للحصول على هذه الوظائف حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.وتضمنت النشرة القومية للتشغيل، تفاصيل الوظائف المُعلن عنها من الشروط والمزايا والرواتب التي تصل إلى2500 جنيه في بعض الوظائف، فضلاً عن الإعلان عن طريقة التواصل مع الشركات الطالبة للعمالة.وتنوعت الوظائف المُعلن عنها بين مندوبين مبيعات وسائقين وأفراد أمن وعاملين نظافة وموظفين كول سنتر وتلي سيلز وفنيين صيانة وسكرتارية، وفني تشغيل فريزة وفني تجميع حديد وعامل انتاج وكهربائي وميكانيكي ديزل وخياطة وخدمة عملاء ومحاسبين ومهندسين كهرباء وميكانيكا.​

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