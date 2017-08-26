الناتو يؤكد دعمه للحكومة وقوات الأمن في أفغانستان

كابول - أ ش أ

أدانت مهمة "الدعم الحازم" الأفغانية التي يقودها حلف شمال الأطلنطي "ناتو" اليوم السبت،‏ الهجوم القاتل الذي استهدف به تنظيم "داعش" الإرهابي مسجدا في العاصمة ‏كابول.

وأكدت مهمة الدعم الحازم ‏دعمها المتواصل لأفغانستان وقواتها الأمنية وأدانت الهجوم القاتل الذي استهدف به تنظيم "داعش" الإرهابي مسجدا في العاصمة ‏كابول. ‏

‏ ونسبت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى قائد المهمة الجنرال جون نيكلسون "مرة أخرى، ‏اختار إرهابيو داعش باكستان الهجوم على مسجد اثناء صلاة الجمعة وقتل النساء والأطفال وضباط الشرطة الأبرياء ".‏

‏ وأضاف "نقف مع أفغانستان في سعيها نحو السلام .. نؤكد دعمنا للدولة ضد الارهابيين".‏

‏ وكانت قوات الأمن قد أكدت أن محصلة قتلى هجوم الأمس ارتفع إلى ما يزيد على 30 شخصًا، ونفذ الهجوم منطقة خير خانة ‏بكابول مستهدفا مسجد امام زمان للشيعة.

‏ وقال مسؤولو وزارة الصحة العامة إن محصلة القتلى المؤكدة تبلغ 20 شخصا. وأوضح مسؤولون أن هناك ما يزيد على 40 ‏مصابا جراء الهجوم. ‏