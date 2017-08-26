الناتو يؤكد دعمه للحكومة وقوات الأمن في أفغانستان
الناتو يؤكد دعمه للحكومة وقوات الأمن في أفغانستان
12:13 م السبت 26 أغسطس 2017
حلف شمال الأطلنطي
كابول - أ ش أ
أدانت مهمة "الدعم الحازم" الأفغانية التي يقودها حلف شمال الأطلنطي "ناتو" اليوم السبت، الهجوم القاتل الذي استهدف به تنظيم "داعش" الإرهابي مسجدا في العاصمة كابول.
وأكدت مهمة الدعم الحازم دعمها المتواصل لأفغانستان وقواتها الأمنية وأدانت الهجوم القاتل الذي استهدف به تنظيم "داعش" الإرهابي مسجدا في العاصمة كابول.
ونسبت وكالة أنباء خامة برس الأفغانية في نشرتها باللغة الانجليزية إلى قائد المهمة الجنرال جون نيكلسون "مرة أخرى، اختار إرهابيو داعش باكستان الهجوم على مسجد اثناء صلاة الجمعة وقتل النساء والأطفال وضباط الشرطة الأبرياء ".
وأضاف "نقف مع أفغانستان في سعيها نحو السلام .. نؤكد دعمنا للدولة ضد الارهابيين".
وكانت قوات الأمن قد أكدت أن محصلة قتلى هجوم الأمس ارتفع إلى ما يزيد على 30 شخصًا، ونفذ الهجوم منطقة خير خانة بكابول مستهدفا مسجد امام زمان للشيعة.
وقال مسؤولو وزارة الصحة العامة إن محصلة القتلى المؤكدة تبلغ 20 شخصا. وأوضح مسؤولون أن هناك ما يزيد على 40 مصابا جراء الهجوم.
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