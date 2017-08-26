لإقرار لائحة النظام الأساسي.. إقبال كثيف على التصويت بالنادي الإسماعيلي

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

شهدت الساعات الأولى للجمعية العمومية للنادي الإسماعيلي، إقبالًا مرتفعًا من أعضاء الجمعية للتصويت على لائحة النظام الأساسي، ويحتاج النادي الإسماعيلي لحضور ثلاثة آلاف عضو من أجل اكتمال الجمعية العمومية واعتماد اللائحة.

وحضر النائب محمود عثمان، عضو البرلمان، أول الحاضرين للتصويت على الجمعية العمومية، وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، أكد أنه على ثقة من حضور أعضاء الجمعية لاعتماد اللائحة الأساسية خلال الساعات القادمة.

وعلم "مصراوي"، أن المهندس محمود عثمان سيكون المرشح على مقعد الرئاسة لانتخابات الإسماعيلي في الانتخابات المقبلة، بعد أن تنتهي فترة المجلس المعين، الذي يرأس مجلس إدارته المهندس إبراهيم عثمان شقيق المهندس محمود عثمان، الذي من المتوقع أن يكون نائبًا له في الانتخابات المقبلة.