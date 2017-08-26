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بالصور.. الكشف على 1032 مريضًا في قافلة طبية مجانية جنوب بورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الكشف على 1032 مريضًا في قافلة طبية مجانية جنوب بورسعيد

12:11 م السبت 26 أغسطس 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة بورسعيد، برئاسة الدكتور عادل تعيلب، اليوم السبت، الكشف على 1032 مريضًا في قافلة طبية مجانية بجنوب المحافظة.

وأسفرت القافلة الطبية التي استضافتها مدرسة الفتح جنوب بورسعيد على مدار يومين، عن الكشف على "1032" مريضًا، وإجراء تحليل كيمياء الدم لـ"99" مريضًا، وتحليل طفيليات لـ"140" مريضًا، وموجات صوتية لـ"30" حالة، وتثقيف صحى طبقًا للجدول الموضوع لـ"644" مترددًا.

وقام المشاركون بالقافلة العلاجية، بإنهاء إجراءات 3 حالات علاج على نفقة دولة وتحويل 9 أخرى للمستشفيات العامة والتخصصية

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