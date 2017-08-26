محافظ المنيا: مراقب على كل "معدية" لمنع تكدس المواطنين في العيد

المنيا ــ ريمون الراوي:

قرر اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، وضع خدمة ثابتة من الوحدات المحلية للمراكز على كل "معدية"، ضمن نطاق كل مركز، لضمان عدم تكدس المواطنين، ومنع وقوع ما يعرض الأهالي للخطر.

وشدد محافظ الإقليم على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بضرورة التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بـ "المراسي" و"المعديات النهرية"، التي تستخدم في نقل المواطنين، ووضع كافة الاحتياجات الأمنية المطلوبة، بالتنسيق مع أجهزة الحماية المدنية.