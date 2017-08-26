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محافظ المنيا: مراقب على كل "معدية" لمنع تكدس المواطنين في العيد

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مصراوي Masrawy

محافظ المنيا: مراقب على كل "معدية" لمنع تكدس المواطنين في العيد

12:07 م السبت 26 أغسطس 2017

اللواء عصام البديوي محافظ المنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

قرر اللواء عصام البديوي، محافظ المنيا، وضع خدمة ثابتة من الوحدات المحلية للمراكز على كل "معدية"، ضمن نطاق كل مركز، لضمان عدم تكدس المواطنين، ومنع وقوع ما يعرض الأهالي للخطر.

وشدد محافظ الإقليم على رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بضرورة التأكد من توافر اشتراطات الأمن والسلامة النهرية بـ "المراسي" و"المعديات النهرية"، التي تستخدم في نقل المواطنين، ووضع كافة الاحتياجات الأمنية المطلوبة، بالتنسيق مع أجهزة الحماية المدنية.

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