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مجازاة 25 من العاملين بوحدتين صحيتين بالمنوفية لتغيبهم عن العمل

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مصراوي Masrawy

مجازاة 25 من العاملين بوحدتين صحيتين بالمنوفية لتغيبهم عن العمل

12:05 م السبت 26 أغسطس 2017

مجازاة 25 من العاملين بوحدتين صحيتين بالمنوفية لتغيبهم عن العمل

محمد ذكي

المنوفية - مروة فاضل:قرر محمد ذكي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات، بمحافظة المنوفية، مجازاة 25 من العاملين بالوحدة الصحية بعزبة ناصف قرية كفر داود، والوحدة الصحية لقرية الطرانة، وإحالتهم للتحقيق، وذلك لتغيبهم عن العمل.وتبين أنه أثناء مرور ناجي السيد واصل، نائب رئيس المركز والمدينة، لاحظ غياب 20 من العاملين، وقيام 5 آخرين بترك عملهم، دون إذن، وجرى تحويلهم إلى الشئون القانونية بالمركز.وأكد رئيس المدينة، استمرار حملات المتابعة على كل المصالح الحكومية لضمان سير العمل بصورة منتظمة.

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