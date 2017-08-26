مستشفى أرمنت الجديد يعالج 28 ألف مريض خلال شهرين
مستشفى أرمنت الجديد يعالج 28 ألف مريض خلال شهرين
12:01 م السبت 26 أغسطس 2017
محمد بدر محافظ الأقصر
الأقصر - محمد محروس :
عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم السبت، اجتماعًا مع أعضاء مجلس إدارة مستشفى أرمنت الجديد لمناقشة سير العمل بالمستشفى، وأهم احتياجات تشغيل كافة الأقسام.
وأوضح الدكتور حازم الفيل مدير مستشفى أرمنت الجديد، أنه جرى تشغيل المستشفى بكامل طاقته لاستقبال المرضى في مختلف التخصصات، مشيرًا إلى أن عدد المرضى المترددين على المستشفى حتى منتصف أغسطس الجاري بلغ 28457 مريضا.
وأضاف أنه جرى تشغيل العيادات الخارجية بالكامل، وعددها 12 عيادة استقبلت 13591 حالة، وإجراء 37 عملية جراحية، واستخدام غرف العناية المركزة من قبل 18 مريضًا، بالإضافة إلى تشغيل أقسام الحضانات ووحدة غسيل الكلي، كما تم التنسيق مع هيئة الاسعاف لتحويل حالات حوادث الطرق وحالات الرعاية المركزة من الطرق والمدن المجاورة.
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