قائمة «كار آند درايفر» لأفضل سيارات «مونتيري»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

تابع العالم بقوة أسبوع مونتيري في الولايات المتحدة، الذي شهد ظهور العديد من السيارات التاريخية صاحبة الباع الطويل في الأسواق العالمية، والتي كانت كروت الرهان لشركاتها على مدار سنوات طويلة، خاصة أن معظمها يتميز بالطابع الرياضي، وشارك ضمن سباقات سرعة مختلفة.

وعرضت مجلة "كار آند درايفر" العالمية المتخصصة في السيارات، قائمتها الخاصة لأكثر السيارات التي نالت إعجابها في أسبوع مونتيري، والتي تضمنت سيارات استطاعت أن تحظى بقيمة كبيرة على مستوى الأسواق العالمية عند إنتاجها لأول مرة منذ سنوات طويلة..

فيراري 206 دينو

أنتجت فيراري هذه السيارة لمرة واحدة باسم "دينو"، بمحرك قوي مكون من 6 سلندر وقدرات خارقة على خوض السباقات، وذلك خلال عام 1967.

فيات "أبارث" 1000 ريكورد

تعد واحدة من أقوى السيارات التي قدمتها "فيات" على مدار تاريخها القديم، حيث كانت تتميز بمحرك سعته 900 CC مزود بأربعة سلندر، وتم إنتاجها لأول مرة عام 1960.

رولز رويس فانتوم

تم تصميمها في الأساس بواسطة مهندسي طيران، فهي ليست مركبة عادية، حينما تمت صناعتها لأول مرة عام 1936، وظهرت كواحدة من أشهر وأفضل السيارات حينها على مستوى العالم.

جاجوار XK120

تم صناعتها لأول مرة عام 1954، وحملت محركًا سعته 3400 CC مكونًا من 6 سلندرات، وكانت حينها تضخ قوة مقدارها 220 حصانًا، وهو رقم كان يمكن وصفه بالضخم.

شاهد أيضا

ألفاروميو 1900

يمكن ملاحظة شكل الشبكة التقليدية للسيارة الإيطالية، والتي لا تزال تقدمها حتى الآن، وتم صناعة السيارة التي تمتعت بمحرك ذو قدرة 115 حصانًا، خلال عام 1954.

أستون مارتن DBSC

كانت السيارة ضمن سلسلة أطلقتها الشركة البريطانية في ستينيات القرن الماضي، وحازت على إعجاب العديد من المستخدمين عندما تم إنتاجها لأول مرة عام 1966، وكانت تتمتع بمحرك قدرته 325 حصانًا وناقل حركة من 5 سرعات.

فيراري 212 إكسبورت

تعاونت في إنتاجها عام 1951 مع شركة فيات، والتي كانت تملك حينها خبرة واسعة في إنتاج السيارات الرياضية ذات القوة العالية، وتمثل السيارة محاولة الشركة العالمية المشهورة بالسيارات الخارقة خلال خمسينيات القرن الماضي لتقديم إصدار قوي.

بوجاتي Type 57C

يعد أشهر موديلات سلسلة "Type” الشهيرة للشركة الإيطالية، وتم إنتاج السيارة لأول مرة في عام 1939 بمحرك سعته 3300 CC ويعطي قوة مقدارها 160 حصانًا.