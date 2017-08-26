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بالصور.. ضبط 20 "توك توك" غير مرخص بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 20 "توك توك" غير مرخص بالمنوفية

11:57 ص السبت 26 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

شنت مباحث مرور، محافظة المنوفية، اليوم السبت، حملة مرورية، بمدينة الشهداء، برئاسة العميد محمد لبنة مدير إدارة مرور المنوفية وهشام بيومي رئيس المركز والنقيب محمود غلاب، ملازم أول أحمد الربيع لضبط السيارات المخالفة والدراجات بالتنسيق مع قوات الشرطة.

وأسفرت الحملة عن عمل ٢٠ توك توك مخالفًا، و٢٥ رخصة سحب، و٣٥ حالة تصالح.

جرى التحفظ على السيارات والدراجات والتكاتك المخالفة.

وأكد، بيومي، أن الهدف من الحملة هو ضبط التكاتك غير المرخصة والتي تسبب استياء للمواطنين، وحتى يتم إجبار أصحابها على الترخيص.

يذكر أنه جرى فتح باب ترخيص التكاتك بالمحافظة منذ ٥ أيام، ولم يتقدم أحد لإجراء هذا الطلب.

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