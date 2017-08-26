دراسة: اللحية تزيد جاذبية الرجل وصحته أيضاً

كتب - هشام عواض:

تجذب موضة "اللحية" الكثير من الشباب هذه الفترة، لمنحها الشاب مظهر أنيق وأكثر سنًا، وتوصلت دراسة أسترالية إلى أن اللحية تكسب الرجل مظهر حسن وأيضاً جاذبية وصحة.

وبحسب صحيفة "اندبندنت"، ذكرت الدراسة التي أعدتها جامعة كوينزلاند الأسترالية، أن اللحية تقي بنسبة 90 إلى 95 % من أشعة الشمس فوق البنفسجية. وبما أنها تقي من أشعة الشمس لاسيما إذا كانت كثيفة.

وتؤخر اللحية عوارض الشيخوخة وظهور التجاعيد لاسيما في الوجه، وتحافظ على وجه أكثر شبابًا. كما أنها تقلل بنسبة معقولة خطر الإصابة بسرطان الجلد أقلها في محيط الوجه.

وتوصلت بعض الإحصاءات إلى نتيجة مفادها أن الرجل "الملتحي" أكثر جاذبية من غيره، كما أن دراسة أسبق أظهرت ميل النساء إلى الملتحين أكثر من غيرهم.

وأظهرت الدراسة، التي شارك في تأليفها دكتور أنتوني لي، من جامعة جلاكسو، ودكتور سان تالاماس، من جامعة سانت أندروز، أن اللحية يمكن أن تعوض عن ملامح الوجه الصغيرة .

وقال الباحثون في حينه: "وجدنا أن الوجوه الملتحية التي تم إدخال تعديلات على صورها لتصغير حجم الفك فيها كانت أكثر جاذبية. تليها الوجوه الملتحية دون تعديلات على حجم الفك وبنفس المرتبة الوجوه الحليقة مع فك كبير. أما الوجوه الحليقة مع فك صغير فتم تصنيفها باعتبارها الأقل جاذبية".