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إقبال على "الغمازات الصناعية" بسبب كيت ميدلتون

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مصراوي Masrawy

إقبال على "الغمازات الصناعية" بسبب كيت ميدلتون

11:58 ص السبت 26 أغسطس 2017

كيت-ميديلتون

صارت كيت ميدلتون رمزاً للموضة والأناقة يتابع الكثيرون إطلالاتها باهتمام، والآن أصبحت زوجة الأمير وليام سببا في موضة جديدة، لا يمكن تنفيذها إلا في غرفة العمليات وبمشرط الجراح.

تتابع الكثيرات حول العالم كل إطلالة لكيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام حفيد ملكة بريطانيا. وبعد كل إطلالة لكيت، يبحث عشاق الموضة عن مكان شراء الفستان وسعره وطرق الحصول عليه عبر مواقع الانترنت. ولم يقتصر تتبع كيت على الملابس والماكياج فحسب، بل إن "غمازات" كيت صارت هدفا تسعى إليه الكثير من النساء.

ووفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن نسبة العمليات الجراحية للحصول على "غمازة" على الوجنة شبيهة بغمازات كيت ميدلتون، زادت بنسبة ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأخيرة.

المثير للاهتمام أن "الغمازة" كانت تعتبر عيبا في الوجه لفترة طويلة، لكن مع ارتباط شخصيات شهيرة بالغمازة، بدأ النظر إليها كمظهر جمالي للوجه يضفي سحرا إضافيا على الابتسامة.

ثمة مجموعة من الطرق للحصول على "غمازة" عن طريق العمليات الجراحية، وتستغرق الجراحة ساعة واحدة وتقدر تكلفتها بنحو ألف يورو، وفقا لتقرير نشره موقع "بيلد دير فراو" الألماني. ولا تعطي الجراحة نتائج دائمة إذ تظهر الغمازة في الوجه لمدة لا تزيد عن الشهرين. ولا تخلو الجراحة من إمكانية حدوث انتفاخات أو الإصابة بعدوى.

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مصراوي Masrawy

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