تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ 18 نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر طعن عائشة خيرت الشاطر والتي تطالب بزيارة شقيقها محمد داخل السجن أسبوعيًا بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

اختصم الطعن رقم ١٠٢٢٣٣ لسنة ٦٢ وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.