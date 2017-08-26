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تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ 18 نوفمبر

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تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ 18 نوفمبر تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ 18 نوفمبر

مصراوي Masrawy

تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ 18 نوفمبر

12:03 م السبت 26 أغسطس 2017

تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ 18 نوفمبر

عائشة خيرت الشاطر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر طعن عائشة خيرت الشاطر والتي تطالب بزيارة شقيقها محمد داخل السجن أسبوعيًا بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لجلسة 18 نوفمبر المقبل.

اختصم الطعن رقم ١٠٢٢٣٣ لسنة ٦٢ وزير الداخلية ورئيس مصلحة السجون.

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مصراوي Masrawy

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