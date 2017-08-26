عاطل يلقي نفسه أمام قطار بالجيزة.. والتحريات: مريض نفسي

كتب - محمد شعبان:

ألقى عاطلًا نفسه أسفل عجلات قطار قادم من أسوان، ، اليوم السبت، ليلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

وأفادت تحريات العميد إبراهيم المليجي، مأمور قسم الجيزة، أن كرم سيد راجح، 22 سنة، يعاني من حالة اكتئاب شديدة، ويتعاطى عقاقير مخدرة.

كما تبين أنه قفز من أعلى سور شريط السكة الحديد أسفل كوبري المنيب، وألقى نفسه أسفل القطار رقم 187، وعُثر على جثته أشلاء مفصولة الرأس.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق