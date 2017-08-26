أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كارثة ... السوشيال ميديا على الأطفال والربح السريع -
ميناء دمياط يستقبل 13 سفينة ويصدّر 2000 طن يوريا -
بالصور.. غرق يخت أثناء تجربته وتعويمه لأول مرة في البحيرة -
شريف فتحي يبحث تطوير المطارات مع وزراء الطيران بأفريقيا والشرق الأوسط -
تنفيذ 38 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة -
سقوط "عصابة الميكروباص" في السلام.. تخصص سرقة الركاب بالإكراه -
السفيرة عزيزة - م / وليد عبد المقصود - يوضح كيفية الحفاظ على الايميلات من الإختراق -
إليزابيث شاكر: قرار الحد الأقصي للأجور «حبر علي ورق» -
جدل حول دعوة السيسي لمراجعة تشريعات الإرهاب: المشكلة في التنفيذ -
مانشستر سيتي يُحقق فوزًا قاتلًا على بورنموث في الدوري الإنجليزي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تأجيل نظر طعن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفي لـ 28 أكتوبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل نظر طعن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفي لـ 28 أكتوبر

11:56 ص السبت 26 أغسطس 2017

تأجيل نظر طعن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفي لـ 28 أكتوبر

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعنين المقامين من المحامين الدكتور شوقي السيد، ويحيى عبد المجيد، وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه لجلسة 28 أكتوبر المقبل.واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام .وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن‪.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ

    أخبار

  • تأجيل نظر طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية لـ 14

    أخبار

  • دعوى قضائية لإلغاء زيادة الكهرباء والوقود على محدودي الدخل

    أخبار

  • تأجيل دعوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ 9 سبتمبر

    أخبار

إعلان

0951bc5089.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية

بالصور.. إقبال على أسواق الملابس رغم ارتفاع الأسعار بالقليوبية

بالأسعار.. تعرف على أفضل الحدائق للتنزه في العيد

بالأسعار.. تعرف على أفضل الحدائق للتنزه في العيد

انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيه للجرام

انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيه للجرام

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الاجنبية اليوم