تأجيل نظر طعن الإفراج الصحي عن هشام طلعت مصطفي لـ 28 أكتوبر 11:56 ص السبت 26 أغسطس 2017

أرشيفية

كتب- محمود الشوربجي:قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل نظر الطعنين المقامين من المحامين الدكتور شوقي السيد، ويحيى عبد المجيد، وجميل سعيد، بصفتهم وكلاء عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه في قضية مقتل المطربة سوزان تميم، لإلغاء حكم رفض الإفراج الصحي عنه لجلسة 28 أكتوبر المقبل.واختصم الطعنين رقم ٧١٩٥ / ٧٦٢٤ لسنة ٦٢ قضائية عليا النائب العام .وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكرورى، أصدرت حكما برفض دعواه المطالبة بالإفراج الصحي، والتي أكد فيها إصابته بداء النشواني، ما يعرض حياته للخطر داخل السجن‪.

إعلان

الأخبار المتعلقة

تأجيل طعن عائشة الشاطر لزيارة شقيقها بدون حاجز زجاجي بسجن العقرب لـ

تأجيل نظر طعون المحامين على حكم إلغاء قرار شروط تجديد العضوية لـ 14

دعوى قضائية لإلغاء زيادة أسعار الكهرباء والوقود على محدودي الدخل

تأجيل دعوى وقف انتخابات الغرف السياحية لـ 9 سبتمبر

إعلان

إعلان